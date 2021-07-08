Bartın'da taşan dere yolu kapattı
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Bartın'da taşan dere yolu kapattı

Bartın'da taşan dere yolu kapattı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere yolu trafiğe kapattı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere yolu trafiğe kapattı. İlçe yolu 1 saat trafiğe kapanırken, sürücüler yol kenarında bekledi.

Ulus ilçesinde akşam saatlerinde metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Ani yağış nedeniyle Aşağıemirce köyünde dere taşarak, Bartın Ulus yoluna taştı. 200 metrelik bölümde etkili olan su nedeniyle araçlar yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Yağışın sona ermesinin ardından Özel İdare ekipleri iş makineleriyle dere yatağını temizleyerek, yolu yeniden trafiğe açtı. 1 saat ulaşıma kapalı olan yoldaki balçık temizlenmesiyle araçlar yoluna devam etti.


Bartın'da taşan dere yolu kapattı
Bartın'da taşan dere yolu kapattı
Bartın'da taşan dere yolu kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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