Bartın'da su ürünleri kooperatiflerine proje eğitimi
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Bartın'da su ürünleri kooperatiflerine proje eğitimi

Bartın'da, su ürünleri kooperatiflerine proje eğitimi düzenlendi.

Bartın'da su ürünleri kooperatiflerine proje eğitimi
14.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:54

Bartın'da, su ürünleri kooperatiflerine proje eğitimi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya Krallığı Galiçya Bölgesel Hükümeti Denizcilik İşleri Bakanlığı ortaklığında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında eğitim toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdurrahman Türkmen, toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilen ortak çalışmanın, balıkçılık, su ürünleri üretici ve kooperatifleri açısından farkındalığı artıracağına inandığını belirtti.

Toplantıya, İspanya proje ekibinden Alberto Lopez Asenjo, Alberto Otero, Isabel Vazquez ile Bartın'da bulunan su ürünleri kooperatifi yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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