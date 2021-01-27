Bartın'da su samuru görüntülendi
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Bartın'da su samuru görüntülendi

27.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:52
Bartın'da su samuru görüntülendi

Bartın Irmağı'nın Boğaz mevkisinde su samuru görüntülendi.

Bartın Irmağı'nın Boğaz mevkisinde su samuru görüntülendi.

Kent merkezinden geçerek Batı Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su samuru gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bulunduğu sazlık bölgeden çıkan su samurunun boğaz mevkisinde yüzmesi, kameralara yansıdı.

Zaman zaman suyun üzerinde dik durarak kendini gösteren su samuru, bir süre sonra suya dalarak gözden kayboldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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