Bartın'da su kesintilerine Kovid-19 ertelemesi Bartın'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında borçtan dolayı su kesintilerinin ertelendiği bildirildi.

Bartın'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında borçtan dolayı su kesintilerinin ertelendiği bildirildi.

Bartın Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi ülkenin de zor bir dönemden geçtiği belirtildi.

Bartın Belediyesi olarak halka destek olmak, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temizliğin ve hijyenin son derece önemli olduğu bu günlerde vatandaşlarımızı ekonomik olarak sıkıntıya düşürmeden günlük hayatlarını rahatlıkla devam ettirebilecek düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. Almış olduğumuz karar doğrultusunda belediyemize birikmiş su borcu bulunan ve bu nedenle su kesme ihbarnamesi gönderilen su abonelerimizin suları, 20 Nisan 2020 tarihine kadar kesilmeyecektir."

Kaynak: AA