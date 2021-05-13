Son dakika haber: Bartın'da sopalı silahlı kavga: 3 yaralı
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Son dakika haber: Bartın'da sopalı silahlı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bartın'da sopalı silahlı kavga: 3 yaralı Bartın'da havaya ateş edilmesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi sopa ile 2 kişi ise av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Bartın'da sopalı silahlı kavga: 3 yaralı

BARTIN - Bartın'da havaya ateş edilmesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi sopa ile 2 kişi ise av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay, Bartın merkez ilçeye bağlı Tabanözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki T.Ç. bayram bahanesi ile av tüfeği ile havaya ateş etti. Havaya ateş eden T.Ç.'ye aynı binada oturan 38 yaşındaki amcası A.Ç. duruma tepki gösterdi. Amca yeğen arasında başlayan tartışma diğer aile üyelerinin de müdahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Havaya ateş açan T.Ç.'ye sopa ile saldırılırken olaya müdahil olan 17 yaşındaki U.Ç. av tüfeği ile kavga eden amca A.Ç. ve yeğeni T.Ç.'nin üzerine ateş açtı. Olaya karışan başka bir A.Ç. isimli şahıs da sopayla yaralandı. Amca A.Ç., yeğeni T.Ç. ve olaydaki diğer şahıs A.Ç. de 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeden kaçarak uzaklaşan U.Ç. jandarma ekiplerince 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Bartın'da sopalı silahlı kavga: 3 yaralı
Son dakika haber: Bartın'da sopalı silahlı kavga: 3 yaralı
Son dakika haber: Bartın'da sopalı silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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