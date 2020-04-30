Bartın'da son 5 günde pozitif vaka görülmedi
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Bartın'da son 5 günde pozitif vaka görülmedi

Bartın'da son 5 günde pozitif vaka görülmedi
30.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:52

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından 73 hastanın sağlığına kavuştuğu ve taburcu edilerek evlerine gönderildiği, son 5 gündür de pozitif vaka görülmediği bildirildi.

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından 73 hastanın sağlığına kavuştuğu ve taburcu edilerek evlerine gönderildiği, son 5 gündür de pozitif vaka görülmediği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ancak Bartın'ın bu illere arasında olmamakla birlikte alınan tedbir kararlarının devam ettiği belirtildi.

İl genelinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin yanı sıra acil ihtiyaçları dışında diğer vatandaşların da cadde ve sokaklarda gezinmesi, yürümesi, bir araya gelmesinin yasaklandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazarlarda, market ve bakkallarda alanın yarısı kadar maskeli olmak şartıyla müşteri kabul edilmektedir. Kamu kurumlarında, toplu taşıma araçlarında maskesiz bulunmak yasaktır. Sahillerde, akarsu kenarlarında piknik alanlarında bulunmak, gezinmek yasaktır. Gerekli olan her yerde sosyal mesafeyi korumak zorunludur. Seyahat izni almadan başka şehirlere gitmek yasaktır. Alınan bütün bu tedbirler hepimizin sağlığı içindir. Bartın'da çok şükür son 5 gündür pozitif vaka görülmemiştir. 73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir. Halen hastanede tedavisi devam eden 2'si yoğun bakımda olmak üzere 17 pozitif hastamız bulunmaktadır. Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün olacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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