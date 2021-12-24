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Bartın'da soğuk hava buz sarkıtları oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da soğuk hava buz sarkıtları oluşturduBARTIN Bartın'da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından bazı binaların çatılarında boyları yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

BARTIN (İHA) - Bartın'da soğuk hava buz sarkıtları oluşturdu

BARTIN Bartın'da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından bazı binaların çatılarında boyları yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Bartın'da Pazartesi başlayan kar yağışı 4 gün boyunca etkili oldu. Kar yağışının sona ermesinin ardından hava sıcaklığı-10'a düştü. Araç camlarının buz tuttuğu kentte çatılarda da boyları yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Buzlanma ve don olaylarının ulaşımda oluşturabileceği olumsuz koşullar değerlendirilerek 24.12.2021 tarihi için İl genelinde taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

Bartın'da soğuk hava buz sarkıtları oluşturdu

Bartın'da soğuk hava buz sarkıtları oluşturdu

Bartın'da soğuk hava buz sarkıtları oluşturdu

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İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

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