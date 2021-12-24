BARTIN (İHA) - Bartın'da soğuk hava buz sarkıtları oluşturdu

BARTIN Bartın'da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından bazı binaların çatılarında boyları yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Bartın'da Pazartesi başlayan kar yağışı 4 gün boyunca etkili oldu. Kar yağışının sona ermesinin ardından hava sıcaklığı-10'a düştü. Araç camlarının buz tuttuğu kentte çatılarda da boyları yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Buzlanma ve don olaylarının ulaşımda oluşturabileceği olumsuz koşullar değerlendirilerek 24.12.2021 tarihi için İl genelinde taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışmalar devam ediyor.