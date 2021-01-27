Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu, ağaçları devirdi
27.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:26
Bartın'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.
Bartın'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.
Arıt köyünde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu'nun çatısı uçarken, okul bahçesindeki bazı ağaçlar devrildi.
Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Belediye hoparlöründen bölgede fırtına beklendiği anonsu yapılırken, vatandaşların soba zehirlenmeleri, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı