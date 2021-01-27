Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu, ağaçları devirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu, ağaçları devirdi

27.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:26
Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu, ağaçları devirdi

Bartın'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Bartın'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Arıt köyünde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu'nun çatısı uçarken, okul bahçesindeki bazı ağaçlar devrildi.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Belediye hoparlöründen bölgede fırtına beklendiği anonsu yapılırken, vatandaşların soba zehirlenmeleri, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Engin Akyürek Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bartın'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu, ağaçları devirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:27:39. #1.15#
title