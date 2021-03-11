Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
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Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

11.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:00

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi aştı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi aştı.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye ulaştı.

Fırtına nedeniyle denizde 5 metreyi geçen dalgalar oluştu. Mendireği aşan dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.

Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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