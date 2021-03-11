Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
11.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:00
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi aştı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi aştı.
İlçede etkili olan kuvvetli rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye ulaştı.
Fırtına nedeniyle denizde 5 metreyi geçen dalgalar oluştu. Mendireği aşan dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı