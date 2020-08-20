Bartın'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi Bartın'da şiddetli rüzgar ağacı devirdiBARTIN'da dün gece saatlerinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle ırmağa devrilen kavak ağacını kaldırmak için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bartın'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi BARTIN'da dün gece saatlerinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle ırmağa devrilen kavak ağacını kaldırmak için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Dün gece kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Gölbucağı mahallesindeki ırmak kenarında bulunan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki kavak ağacı ırmağa devrildi. Suyun akışını büyük ölçüde engelleyen ağacı temizlemek için ekipler çalışma başlattı. Ekipler sal yardımıyla ağaca yanaşarak, motorlu testere yardımıyla ağaç parçalara böldü. Parçalara ayrılan kavak ağacı iş makinası yardımıyla sudan çıkartıldı. Kaynak: DHA