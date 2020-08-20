Bartın'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi
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Bartın'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi

BARTIN'da dün gece saatlerinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle kavak ağacı ırmağa devrildi.

Bartın'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi
20.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:55

BARTIN'da dün gece saatlerinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle kavak ağacı ırmağa devrildi.

Dün gece kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Gölbucağı Mahallesi'ndeki ırmak kenarında bulunan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki kavak ağacı ırmağa devrildi. Suyun akışını büyük ölçüde engelleyen ağacı kaldırmak için ekipler çalışma başlattı. Ekipler sal yardımıyla ağaca yanaşarak, motorlu testere yardımıyla ağaç parçalara böldü. Parçalara ayrılan kavak ağacı iş makinası yardımıyla sudan çıkartıldı. 


Kaynak: DHA

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