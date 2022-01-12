Bartın'da şiddetli rüzgar 5 metreyi aşan dalgalar oluşturdu - Haberler
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Bartın'da şiddetli rüzgar 5 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Bartın'da şiddetli rüzgar 5 metreyi aşan dalgalar oluşturdu
AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi aşan dalgalar oluştu.

AMASRA, BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Amasra'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 5 metreyi aştı.

Mendireği geçen dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.

Bazı vatandaşlar, dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

Bartın'da şiddetli rüzgar 5 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Bartın'da şiddetli rüzgar 5 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Bartın'da şiddetli rüzgar 5 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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