BARTIN'DA SICAK HAVADA SERİNLEMEK İÇİN DEREYE AKIN ETTİLER
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BARTIN'DA SICAK HAVADA SERİNLEMEK İÇİN DEREYE AKIN ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar serinlemek için dere kenarlarına akın etti.

BARTIN'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar serinlemek için dere kenarlarına akın etti. Dereye girenler serinlemenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşması nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar, Ulus deresine akın etti. Küre Dağları Milli Parkı'ndan doğan Ulus deresi suyunun soğuk olması vatandaşları kendisine çekti. Bartın Ulus yolu Dörekler köyü İnciller mevkiindeki dereye girenler serinledi. Deredeki 3 metre derinliğindeki göle girenler yüzdü. Dere kenarına kurdukları sandalyelere oturarak çocukların keyifli anlarını izleyen aileler, ilçedeki sıcak havadan kaçmanın tek yolunun suya girmek olduğunu ifade etti.

BARTIN'DA SICAK HAVADA SERİNLEMEK İÇİN DEREYE AKIN ETTİLER
BARTIN'DA SICAK HAVADA SERİNLEMEK İÇİN DEREYE AKIN ETTİLER
BARTIN'DA SICAK HAVADA SERİNLEMEK İÇİN DEREYE AKIN ETTİLER
BARTIN'DA SICAK HAVADA SERİNLEMEK İÇİN DEREYE AKIN ETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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