Bartın'da sıcak hava asfalt eritti
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Bartın'da sıcak hava asfalt eritti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'da termometreler 37 dereceyi gösterirken nemle birlikte hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı.

Bartın'da termometreler 37 dereceyi gösterirken nemle birlikte hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle Bartın – Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde asfaltın eridiği görüldü.

Bartın'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 37 dereceye ulaştı. Nemle birlikte sıcaklık 44 derece olarak hissedildi. Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşarken Bartın –Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltın eridiği görüldü.

Karayolları ekiplerince asfalt erimesi görülen bölgelerde kumlama çalışması yapıldı.

(Bülent Bostancı/İHA)

Bartın'da sıcak hava asfalt eritti
Bartın'da sıcak hava asfalt eritti
Bartın'da sıcak hava asfalt eritti
Bartın'da sıcak hava asfalt eritti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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