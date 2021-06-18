Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bartın'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hasan D. idaresindeki 78 BF 924 plakalı otomobil, Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü, otomobili park ederek durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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