Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bartın'da seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zonguldak'tan Bartın istikametine seyir halinde olan Dursun A. idaresindeki 34 VP 8789 plakalı otomobil, Tuzcular köyü mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü, aracı park ederek durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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