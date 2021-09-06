Bartın'da selin vurduğu okulda eğitim-öğretim başladı
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Bartın'da selin vurduğu okulda eğitim-öğretim başladı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da selin vurduğu okulda eğitim-öğretim başladı Bartın'da yaşanan sel felaketinde Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde su basan okul temizlenerek eğitime hazır hale getirildi.

Bartın'da selin vurduğu okulda eğitim-öğretim başladı

BARTIN - Bartın'da yaşanan sel felaketinde Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde su basan okul temizlenerek eğitime hazır hale getirildi. Okulda bugün eğitim-öğretim başladı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde 10 derslikli Zafer İlköğretim Okulunu su basmıştı. Derslikler ve bahçesinde yapılan temizlik, tadilat ve hazırlık çalışmalarının ardından Zafer İlköğretim Okulunda eğitim-öğretime başlandı.

Yeni ders yılının başlaması dolayısıyla Zafer ilkokulunda düzenlenen törende konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, "Burayı uzun günlerdir, bir aya yakındır buradaki hasarları onarmak için burada bulunan Özel İdare, Karayolları, AFAD, DSİ, sağlık, eğitim bütün bu çalışanlarımızı bu tören vesilesiyle hatırlamış oluyoruz. Belediye başkanlarımızı, kolluk kuvvetlerimizi. Asli işlerimiz gibi günlük mesailerimizi burada arkadaşlarımız tamamladılar. İnşallah bu hasarları, bu zor günleri Zafer için ve civarı için geçirmiş olduk, atlatmış olduk. Hem dua ediyoruz böyle bir afeti yaşanmaması için hem de fiili dua manasında çalışıyoruz. Özellikle Covid-19 sebebi ile 1,5 sene bu güzel ortamdan, bu cıvıltılı okul bahçelerinden, bu korkuyla, mutlulukla, heyecanla yaz kış geçirdiğimiz bu güzel günleri unutmuştuk. Şimdi tekrar irademiz, kararlılığımız bu eğitim-öğretim yılında kesintisiz olarak 5 gün Covid şartlarında da, Covid'le ilgili gerekli tedbirleri de alarak artık Covid şartlarıyla birlikte eğitim-öğretimi inşallah bu sene tamamlamak niyetiyle bugün hayırlı olsun temennisi ile başlatıyoruz. Bu okulumuz 4 sınıfı ile ilkokul olarak ve anasınıfı ile eğitim öğretime başlıyor. İlimizdeki diğer okullarda olduğu gibi Zafer köyünde de eğitim-öğretime başlıyoruz" Dedi.

Tören konuşmalarının ardından 50 öğrencinin kayıtlı olduğu Zafer İlköğretim Okulunda eğitim-öğretim başladı.

Bartın'da selin vurduğu okulda eğitim-öğretim başladı
Bartın'da selin vurduğu okulda eğitim-öğretim başladı
Bartın'da selin vurduğu okulda eğitim-öğretim başladı
Bartın'da selin vurduğu okulda eğitim-öğretim başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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