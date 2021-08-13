Bartın'da sele kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına ara verildi
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Bartın'da sele kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına ara verildi

Bartın'da sele kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına ara verildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde sele kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları yarın devam edecek.

Bartın'ın Ulus ilçesinde sele kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları yarın devam edecek.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada suya kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları, Zafer ile Akörensöküler köyleri arasında gün boyu sürdürüldü.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD ekipleri, dere boyunda arama çalışması yaptı.

Bölgede 100 kişilik ekibin katılımıyla yürütülen çalışmalara, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Arama çalışmalarına sabah devam edileceği öğrenildi.

Bartın'da sele kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına ara verildi
Bartın'da sele kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına ara verildi
Bartın'da sele kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına ara verildi
Bartın'da sele kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına ara verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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