Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR

Son dakika haber... BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde bulunan 10 derslikli selden zarar gören 2 katlı ilkokul, eğitim-öğretime hazır hale getiriliyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde bulunan 10 derslikli selden zarar gören 2 katlı ilkokul, eğitim-öğretime hazır hale getiriliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde sel felaketinden en çok etkilenen Bartın'ın Ulus ilçesi Zafer köyünde yaralar sarılmaya devam ediyor. Sel felaketinden en çok etkilenen 400 haneli Zafer köyündeki 2 katlı 10 derslikli 40 öğrencinin eğitim gördüğü Zafer İlkokulu'nun alt katına 50 santim sel suyu girdi. Ekipler yoğun çabanın ardından okulda çamur, balçık ve su temizliklerini tamamladıktan sonra sınıfların boyanması işlemi de tamamlanma aşamasına geldi. Sınıflardaki araç gereçler ile öğrenci sıraları da yerleştirildi. Okuldaki çalışmanın bugün tamamlanacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı