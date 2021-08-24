Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde bulunan 10 derslikli selden zarar gören 2 katlı ilkokul, eğitim-öğretime hazır hale getiriliyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde bulunan 10 derslikli selden zarar gören 2 katlı ilkokul, eğitim-öğretime hazır hale getiriliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde sel felaketinden en çok etkilenen Bartın'ın Ulus ilçesi Zafer köyünde yaralar sarılmaya devam ediyor. Sel felaketinden en çok etkilenen 400 haneli Zafer köyündeki 2 katlı 10 derslikli 40 öğrencinin eğitim gördüğü Zafer İlkokulu'nun alt katına 50 santim sel suyu girdi. Ekipler yoğun çabanın ardından okulda çamur, balçık ve su temizliklerini tamamladıktan sonra sınıfların boyanması işlemi de tamamlanma aşamasına geldi. Sınıflardaki araç gereçler ile öğrenci sıraları da yerleştirildi. Okuldaki çalışmanın bugün tamamlanacağı öğrenildi.

Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR
Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR
Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR
Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR
Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR
Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR
Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR
Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR
Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR
Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hamid Karzai Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Serdar Ortaç Burak Özçivit Kaan Yıldırım
Spor Gervinho Arda Güler Ozan Tufan Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! BARTIN'DA SELDEN ZARAR GÖREN İLKOKUL EĞİTİME HAZIRLANIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:34:27. #1.14#

title