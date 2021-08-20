Bartın'da selden kurtulan 88 yaşındaki Şaban Özsoy, yaşadıklarını anlattı Açıklaması
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Bartın'da selden kurtulan 88 yaşındaki Şaban Özsoy, yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Bartın'da selden kurtulan 88 yaşındaki Şaban Özsoy, yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Şaban Özsoy, yamaçlık bir alana kaçarak selden kurtulduğunu söyledi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Şaban Özsoy, yamaçlık bir alana kaçarak selden kurtulduğunu söyledi.

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde oturan Özsoy, sel afetinin yaşandığı gece evde yalnız olduğunu ve şiddetli yağmurla evinin altındaki bakkalına sel sularının girmemesi için önlem almaya çalıştığını söyledi.

Evinin önüne inmesiyle sel sularının yükseldiğini ve eve giremediğini dile getiren Özsoy, "Sel aldı, yürüdü. Gece 03.00 gibi sel suları azalmaya başladı ama o arada her şey bitti, her şeyi yıktı, devirdi." dedi.

Sel sularının yükselmesiyle yamaç bir bölgeye çıktıklarını ve selden kurtulmaya çalıştıklarını anlatan Özsoy, "Selden kurtulmak için çıktığımız yamaçtan gördüğümüz manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez. Sel sularıyla ne sepetler, ne arabalar, tüpler her şey gitti. Gördüğümüz manzara karşısında boynumuzu büktük, Allah'a yalvarıyoruz. 'Allah yardımcı.' dedik, Allah'tan yardım diledik. 'Allah bizi korusun, her taraf bitti, gitti.' dedik." diye konuştu.

"Sel suları burada göğsüme çıktı"

Evinin altında bakkal dükkanı işlettiğini ve birçok ürününün sele gittiğini ifade eden Özsoy, "Zararımız, ziyanımız çok. Sel suları burada göğsüme çıktı. Burada ne varsa aldı, götürdü." ifadelerini kullandı.

Sel sonrasında çamur temizleme çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür eden Özsoy, "Allah hükümetimizden, devletimizden razı olsun. Burada bize çok yardımcı oldular. Hepsine çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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