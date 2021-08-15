Son dakika... Bartın'da selden hasar gören 4 yapının yıkımına başlandı
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Son dakika... Bartın'da selden hasar gören 4 yapının yıkımına başlandı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bartın'da selden hasar gören 4 yapının yıkımına başlandı Bartın'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen selin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Bartın'da selden hasar gören 4 yapının yıkımına başlandı

BARTIN - Bartın'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen selin yaraları sarılmaya devam ediyor. Selden ağır hasar gören 4 yapı ekipler tarafından yıkım çalışmalarına başlandı.

Bartın'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen selin yaraları sarılmaya devam ediyor. Selden büyük hasar gören ikisi ev ikisi müştemilat olmak üzere dört yapı selden hasar gördüğü için yıkım çalışmalarına ekipler tarafından başlandı. Zafer köyünde yıkılan köprü yerine geçici köprü yapıldı. Ulaşım köprü üzerinden kontrollü şekilde sağlanıyor. Kutu menfezlerin yerleştirildiği dere de ekipler tarafından temizlendi.

Ekipler seferber oldu

Bartın'da etkili olan selde ekipler temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Selin izlerinin silmek için jandarma, emniyet, belediye, Kızılay, Bartın Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, su basan işyerleri ve evlerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... Bartın'da selden hasar gören 4 yapının yıkımına başlandı
Son dakika... Bartın'da selden hasar gören 4 yapının yıkımına başlandı
Son dakika... Bartın'da selden hasar gören 4 yapının yıkımına başlandı
Son dakika... Bartın'da selden hasar gören 4 yapının yıkımına başlandı
Son dakika... Bartın'da selden hasar gören 4 yapının yıkımına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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