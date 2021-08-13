Bartın'da selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor
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Bartın'da selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor

Bartın'da selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selden en fazla zarar gören Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde vatandaşların yaraları ekiplerin yardımlarıyla sarılıyor.

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selden en fazla zarar gören Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde vatandaşların yaraları ekiplerin yardımlarıyla sarılıyor.

Elektrik direklerinin yıkıldığı afetin ardından hızla bölgeye ulaşan DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, köyde yoğun çalışma yürütüyor.

Çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor.

Bazı köy sakinleri, köprülerin yıkılması nedeniyle kütükler yardımıyla diğer bölgelere geçiş sağlıyor.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Bartın'a aktarılan 2 milyon liralık acil yardım ödeneğinin Ulus Kaymakamlığınca dağıtımına başlanacak.

Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dağıtacağı nakdi yardımların, Zafer köyü ve çevre mahallelerdeki vatandaşların hesaplarına bugün itibarıyla yatırılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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