Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (5)
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Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (5)

Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (5)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Bartın Valiliği, sel bölgesindeki hasarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Bartın Valiliği, sel bölgesindeki hasarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 4 gün önce meydana gelen selde 13 köprünün yıkıldığı ve 45 yapının ağır hasar gördüğü belirtilerek, "İlimiz Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde 1 kişi hayatını kaybetti. Karayolları'na bağlı 4 köprü, İl Özel İdaresi'ne bağlı 9 köprü yıkık durumda. Ulaşılamayan yerleşim yeri yok. Ulaşım servis yolu, menfez, boru vesaire yöntemlerle sağlanıyor. Elektriksiz yerleşim yeri yok. 40 köy ve bağlı mahallelere su verilemiyor. Yıkık ve acil yıkılacak ağır hasarlı yapı sayısı 45 adet. Etkilenen çiftçi sayısı 206, 5 bin 951 adet dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 152 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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