BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR
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BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'da sel felaketinin en fazla zarar verdiği Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yaralar sarılıyor.

Bartın'da sel felaketinin en fazla zarar verdiği Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yaralar sarılıyor. Bölgede yıkılan köprülerin yeniden yapılması için Devlet Su İşleri ekipleri çalışma yapıyor. İş makineleriyle getirilen büzler köyü ikiye bölen dereye koyularak karşıya geçilmesi için yeniden köprü yapılıyor. Ayrıca belediye, polis ve jandarma ekipleri köyün içindeki çamurları temizlemek için çalışma yapıyor. Vatandaşlar da evlerinin ve dükkanlarının içi ve önündeki çamuru temizliyor.

BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR
BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR
BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR
BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR
BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR
BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR
BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR
BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR
BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR
BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR
BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR
BARTIN'DA YARALAR SARILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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