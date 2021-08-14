Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (3)
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Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (3)

Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (3)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEKBartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde, evinin yıkılması sonucu sel sularına kapılan ve arama çalışmalarının 4'üncü gününde ulaşılan Arife Ünal'ın cansız bedeni, sıkıştığı kayaların arasından ekiplerce çıkarıldı.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde, evinin yıkılması sonucu sel sularına kapılan ve arama çalışmalarının 4'üncü gününde ulaşılan Arife Ünal'ın cansız bedeni, sıkıştığı kayaların arasından ekiplerce çıkarıldı. Ünal'ın cansız bedeni, ambulansla ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. Arife Ünal'ın cenazesi, köydeki camide ikindi vakti kılınacak namazın ardından aile mezarlığında toprağa verilecek. 


Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (3)
Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (3)
Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (3)
Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (3)
Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (3)
Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (3)
Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (3)
Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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