KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ
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KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'da, selin en fazla hasara neden olduğu Zafer köyünde, köprülerin yıkılmasıyla köy içinde ulaşım sağlanamıyor.

Bartın'da, selin en fazla hasara neden olduğu Zafer köyünde, köprülerin yıkılmasıyla köy içinde ulaşım sağlanamıyor. Köye girmek isteyenler, suyla kaplı alanlardan geçebilmek için keresteleri taşların üzerine koyuyor. Suya düşme tehlikesine rağmen tahtaların üzerinde yürüyenler, gidecekleri alanlara ulaşıyor.

KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ
KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ
KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ
KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ
KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ
KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ
KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ
KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ
KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ
KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ - Haberler
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