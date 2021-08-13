KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ
Bartın'da, selin en fazla hasara neden olduğu Zafer köyünde, köprülerin yıkılmasıyla köy içinde ulaşım sağlanamıyor.
Bartın'da, selin en fazla hasara neden olduğu Zafer köyünde, köprülerin yıkılmasıyla köy içinde ulaşım sağlanamıyor. Köye girmek isteyenler, suyla kaplı alanlardan geçebilmek için keresteleri taşların üzerine koyuyor. Suya düşme tehlikesine rağmen tahtaların üzerinde yürüyenler, gidecekleri alanlara ulaşıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı