SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
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SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE

SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'da selin en çok etkilediği Zafer köyünde bulunan, 15 bin metrekarelik alandaki kereste fabrikası, büyük hasar gördü.

Bartın'da selin en çok etkilediği Zafer köyünde bulunan, 15 bin metrekarelik alandaki kereste fabrikası, büyük hasar gördü. Sel sularının geçtiği fabrikadaki keresteler, sularla birlikte gitti. Fabrika ile çok sayıda kereste kesim ve doğrama makinesi de kullanılamaz hale geldi.

42 yıldır üretim yapılan fabrikanın sahibi Hüseyin Özsoy, 100 kişinin çalıştığını belirterek, Yukarıdan yoğun bir şekilde su bastırdı sonra fabrikanın yanında bulunan duvarları patlatarak buraya girdi. Burada tomruk ve keresteler vardı. İçerideki bütün makineleri alıp araçları da alıp sürükledi. Şu anda fabrika tamamen durdu. Bu fabrika köyün istihdamını sağlıyordu, 100 kişi çalışıyordu. Çok vahim durumdayız. Şu anda buradaki zararımız 15 milyon TL'nin üzerindedir. Can kaybımız yok, bekçimiz de evin üst katına çıkarak kurtulmuş. Şu anda kullanılacak bir malzeme kalmadı. 3 arabamız da suya gitti. Su yok elektrik yok, en son 1982 senesinde sel oldu ama bu çok büyük sel oldu. Fabrikanın içinde tam 2 metre su yükseldi dedi.

SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE
SUYUN İÇERİDE 2 METRE YÜKSELDİĞİ FARBİKA KULLANILAMAZ HALDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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