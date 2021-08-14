Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadının cenazesi bulundu
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Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadının cenazesi bulundu

Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadının cenazesi bulundu
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan Arife Ünal'ın cenazesi, evinden yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde bulundu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan Arife Ünal'ın cenazesi, evinden yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde bulundu.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve askeri personel, Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ın (85) bulunması için yaklaşık 4 gündür yoğun çaba harcadı.

Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan ekipler, yaşlı kadının cenazesini, evine yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde buldu.

Cenaze ambulansla Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Büyük üzüntü yaşayan Ünal'ın yakınlarını bölgede görevli ekipler teselli etti.

Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadının cenazesi bulundu
Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadının cenazesi bulundu
Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadının cenazesi bulundu
Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadının cenazesi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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