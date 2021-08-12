Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına ara verildi
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Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına ara verildi

Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına ara verildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını bulmak için yürütülen çalışmalara yarın sabah saatlerinde devam edilecek.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını bulmak için yürütülen çalışmalara yarın sabah saatlerinde devam edilecek.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları, Zafer köyü ile Akörensöküler köyü arasında yapılıyor.

Çalışmalara Ankara, Sakarya, Samsun ve Bartın'dan 39 AFAD personeli, 1 bot ve 2 arama kurtarma köpeği katıldı.

Yine İstanbul, Bolu ve Zonguldak'tan 65 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile 6 Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi'nin yer aldığı çalışmalarda, İl Jandarma Komutanlığından 150 kişilik ekip, 9 ambulans 2 UMKE aracıyla 33 sağlık personeli görev aldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 20 personel, 3 ekskavatör, 2 dozer, 4 kamyon, Karayolları Genel Müdürlüğünden 80 personel, 2 ekskavatör ve 6 itfaiye personeli ve Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığından 6 dalgıç da aramalara destek verdi.

Dere yatağında yoğunlaşan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Yetkililer, arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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