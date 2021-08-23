Bartın'da sel felaketinin yaşandığı bölgede hayat normale dönüyor
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Bartın'da sel felaketinin yaşandığı bölgede hayat normale dönüyor

Bartın'da sel felaketinin yaşandığı bölgede hayat normale dönüyor
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, hayat normale dönmeye başladı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, hayat normale dönmeye başladı.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

DSİ, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kara yolu ve dere yataklarındaki temizlik çalışmaları sürerken, Akörensöküler ve Zafer köylerinde çöken ve tahrip olan yollar onarılarak asfaltlandı.

Zafer köyünde kahvehane, bakkal gibi bazı iş yerleri de faaliyetlerine başlarken, vatandaşlar evlerinin zemin katı ve bahçelerini temizliyor.

Köy sakinlerinden Osman Ünal, AA muhabirine, selde evinin zemin katında bulunan eşyaların büyük oranda zarar gördüğünü ve yine garajındaki aracını yüksek bir bölgeye götürerek kurtardığını söyledi.

Sel süresince devletin tüm imkanlarını yanlarında gördüklerini ifade eden Ünal, "Allah hepsinden razı olsun. Bir sel afeti yaşadık, herkesin maddi zararı oldu. Bu zararlar da inşallah karşılanacak. Köyümüzde de hayat normale döndü, herkes işine, gücüne döndü. Allah, burada yanımızda olan herkesten razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşamayız." diye konuştu.

11 Ağustos'ta gece saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle Akörensöküler köyünde bir kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetmiş, bölgedeki belde ve köylerde ev, köprü ve yollarda büyük hasar oluşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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