Bartın'da sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Bölgedeki yaraların sarılması için çalışmaların ilk günden bu yana aralıksız devam ettiği Zafer köyünün iki yakasını birbirine bağlayan ve selde yıkılan köprünün yerine geçici köprü kuruldu, Akörensöküler ve Zafer köyünde tahrip olan yollar onarılarak asfaltlandı.

Köyde balçık altında kalan sokak ve dükkanlar temizlenirken, selin zarar verdiği araçlar da uygun yerlere çekildi.

Selden etkilenen tüm köylere elektrik verildi, su verilemeyen bazı köyler için de çalışmalar sürüyor.

Yardım kuruluşlarının, ilk günden bu yana afetzedelere gıda yardımında bulunduğu bölgede vatandaşlar evlerinin zemin katı ve bahçelerinde temizlik çalışması yapıyor.

11 Ağustos'ta gece saatlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle Akörensöküler köyünde bir kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybetmesinin yanı sıra bölgedeki belde ve köylerde ev, köprü ve yollarda büyük çapta hasara meydana gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı