Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi

Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyündeki okulda eğitim faaliyetinin başlaması için çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyündeki okulda eğitim faaliyetinin başlaması için çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan selde 50 öğrencinin eğitim gördüğü 2 katlı 10 derslikli Zafer İlkokulu'nun birinci katı sel suları ve balçıkla doldu.

Ağaç parçalarının camları kırarak sınıflara girdiği ve yaklaşık yarım metre sel sularıyla dolan okulda balçıkların temizlenmesinin ardından diğer çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı.

Hummalı bir çalışma yürütülerek tüm sınıf ve koridor duvarları ile kalorifer peteklerinin temizlenerek boyandığı okul eğitime hazır hale getirildi.

Öte yandan selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

DSİ, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kara yolu ve dere yataklarındaki temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bölgede vatandaşlar da büyük ölçüde normal yaşamlarına dönmeye başladı.

Sel sularıyla dolan market ve bakkallardaki temizliğin tamamlandığı bölgede çocuklar da sokaklarda oynamaya başladı.

Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi
Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi
Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi
Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
Yüz yüze eğitim için geri sayım! İki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı rehber 81 ile gönderildi
Yüz yüze eğitim için geri sayım! İki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı rehber 81 ile gönderildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Buğra Kavuncu Meral Akşener Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Deniz Akkaya Fahriye Evcen Kaan Yıldırım
Spor Muslera Mesut Özil Ozan Tufan Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:40:06. #1.14#

title