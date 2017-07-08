Bartın'da Sakat ve Ölü Doğum Olaylarının Yaşandığı İddiası

Bartın Valiliğinden, Bartın Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde son günlerde kamuoyunda yer alan, çalışanların kusurundan dolayı sakat ve ölü doğum olaylarının yaşandığına dair haberlerle ilgili somut suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda gerek ulusal gerekse yerel basında 2013 tarihinden itibaren Bartın Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde gerçekleştirilen doğumlarda çalışanların kusurundan dolayı sakat ve ölü doğum olaylarının yaşandığına dair haberlerin yer aldığı anımsatıldı.



Söz konusu haberlerdeki iddiaların Sağlık Bakanlığı, Valilik ve adli makamlarca hassasiyetle takip edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Olaylarla ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalarda somut suç unsuruna rastlanmadığı, adli, idari, disiplin ve mali yönden herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek görülmediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte inceleme ve soruşturmaya konu olmuş olaylarla ilgili yeni bulguların ortaya çıkması halinde, süreç hassasiyetle takip edilecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Ayrıca ilimiz Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde gerçekleştirilen doğumlar titizlikle takip edilmektedir."