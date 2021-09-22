Bartın'da sahte parayla alışveriş yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler
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Bartın'da sahte parayla alışveriş yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın'da sahte parayla alışveriş yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Bartın'da sahte parayla alışveriş yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

BARTIN (AA) - Bartın'da sahte parayla alışveriş yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozcağız beldesinde sahte banknotla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Ç.G'nin adresini belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Ç.G'nin evinde ve üst aramasında, 6 bin lira sahte banknot ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
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