Bartın'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Bartın'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

24.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:08
Bartın'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

'ın ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Gömü köyündeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, içki yapımında kullanılan 10 litre etil alkol, çeşitli miktarlarda sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.G. ve H.G'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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