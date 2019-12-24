Bartın'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Gömü köyündeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, içki yapımında kullanılan 10 litre etil alkol, çeşitli miktarlarda sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan N.G. ve H.G'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.