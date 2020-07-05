Bartın'da sahiller doldu, taştı Bartın'da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sahillerde aldı.

Bartın'da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sahillerde aldı.

Bartın'da artan sıcaklıklar kentte haftasonu etkisini gösterdi. 35 derece civarlarında seyreden aşırı sıcaklardan bunalan çok sayıda vatandaş da soluğu sahillerde aldı. Denize girerek bir nebze de olsa serinlemek isteyen binlerce kişi Hatipler, Kızılkum, Mugada, Güzelcehisar, İnkumu, Tarlaağzı, Amasra, Bozköy, Çakraz ve Kapısuyu plajlarına akın etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun mesai harcayan güvenlik güçleri de sık sık sahillerde denetimlerde bulundu. Ekipler, sahile gelen vatandaşlara özellikle sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - BARTIN

Kaynak: İHA