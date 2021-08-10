Son dakika haberleri: DENİZ KENARINDA OYNAYAN ÇOCUK KAYBOLDU

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Son dakika haberleri... BARTIN'da, Büyükkızılkum plajında sahil kenarında oyun oynayan 8 yaşındaki Doğukan Yaylacı kayboldu.

BARTIN'da, Büyükkızılkum plajında sahil kenarında oyun oynayan 8 yaşındaki Doğukan Yaylacı kayboldu. Çocuğu bulmak için denizde ve sahilde arama çalışması başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde Bartın Büyükkızılkum Plajında meydana geldi. Yaylacı ailesi Karabük'ten Bartın'da bulunan plaja geldi. Bu sırada Doğukan Yaylacı sahil kenarında oynamaya başladı. Ablasının yanından ayrılmasının ardından Doğukan Yaylacı bir anda kayboldu. Ailesinin haber vermesi üzerine jandarma, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ve cankurtaranlar geldi. Sahil Güvenlik'te görevli dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı. Bu sırada sahilde de arama çalışması yapıldı. Aile üyelerinin endişeli gözlerle izlediği arama çalışmaları devam ediyor.

Büyükkızılkum Muhtarı Ersin Değer, "Sabah saatlerinde Karabük'ten buraya gelen aile üyelerinden birinin çocuğu deniz kenarında oynuyormuş, o sırada kaybolmuş. Sonra bize haber verildi. Jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar buraya geldi. Arama çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir sonuca ulaşamadık. İnşallah en kısa zamanda bulunur." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı