Sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı
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Sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı

22.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:51

Bartın'da kar yağışı sonrası, İnkumu tatil beldesi sahillinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Bartın'da kar yağışı sonrası, İnkumu tatil beldesi sahillinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kentte 5 gün etkili olan kar yağışı vatandaşların zaman zaman zor anlar yaşamasına sebep olurken, 3 kilometrelik kumsala sahip İnkumu sahilli beyaz örtüyle kaplandı.

Önemli turizm merkezlerinden olan ve yaz aylarında günde yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırlayan tatil beldesinde oluşan kar manzarası drone ile görüntülendi.

Sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı
Sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı
Sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı
Sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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