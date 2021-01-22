Sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı

Bartın'da kar yağışı sonrası, İnkumu tatil beldesi sahillinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kentte 5 gün etkili olan kar yağışı vatandaşların zaman zaman zor anlar yaşamasına sebep olurken, 3 kilometrelik kumsala sahip İnkumu sahilli beyaz örtüyle kaplandı.

Önemli turizm merkezlerinden olan ve yaz aylarında günde yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırlayan tatil beldesinde oluşan kar manzarası drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı