Sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı
22.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:51
Bartın'da kar yağışı sonrası, İnkumu tatil beldesi sahillinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
Bartın'da kar yağışı sonrası, İnkumu tatil beldesi sahillinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
Kentte 5 gün etkili olan kar yağışı vatandaşların zaman zaman zor anlar yaşamasına sebep olurken, 3 kilometrelik kumsala sahip İnkumu sahilli beyaz örtüyle kaplandı.
Önemli turizm merkezlerinden olan ve yaz aylarında günde yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırlayan tatil beldesinde oluşan kar manzarası drone ile görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı