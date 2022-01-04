Bartın'da "Sağlıklı Yaşama Destek için Biz de Varız" Projesi

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle hazırlanan "Sağlıklı Yaşama Destek için Biz de Varız" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Ağdacı yerleşkesindeki konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, projenin sosyal yönüne işaret etti.

Ülkenin vizyonuna uygun projeler geliştirilerek kalkınmaya katkı sunulduğunu aktaran Güner, "Engellilere yönelik Bartın'da sürdürülen çalışmalara bu projeyle destek olunacaktır. Engelli bireyler ve ailelerinin hayata tutunmalarındaki en önemli konulardan biri olan eğitim konusunda çalışmalar yapılacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun da kalite ve sürekli iyileşme anlayışıyla çıktıkları yolda engelli öğrencilerin her ihtiyacına uygun, örnek üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

"Engelsiz Yaşam Alanı Projesi bitmek üzere"

Yükseköğretim Kurulunca "mekanda erişilebilirlik (turuncu bayrak)" kategorisinde ödüllere layık görüldüklerini hatırlatan Uzun, "Önümüzdeki yıl için gururla ifade etmek isterim ki, mekanda erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik ve sosyo-kültürel erişilebilirlik alanlarında 13 dalda başvurumuz olacak." bilgisini paylaştı.

Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanı Projesi'nin tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Uzun, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu alandaki en kapsamlı tesislerinden birini Kutlubey yerleşkemizde kuruyoruz. Yapımında sona gelinen proje tamamlandığında her tür engelli grubuna giren çocuklar ve yetişkinler ile aileleri, rehabilitasyon, eğitim ve sosyal destek hizmetlerinden rahatlıkla yararlanabilecek. Böylece engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artıran örnek bütünleşik yapı bölgemize kazandırılacak."

Projenin yürütücülüğünü yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik ise 8 ay sürecek proje çalışmaları kapsamında mesleki eğitimden geçecek engelli bireylerin sağlık alanında kamu ya da özel sektörde istihdam edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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