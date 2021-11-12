Bartın'da "Sağlıklı ve Saygılı İlişkiler Programı" protokolü imzalandı

Bartın Üniversitesi tarafından aile içi şiddetin azaltılmasını hedefleyerek geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Sağlıklı ve Saygılı İlişkiler Program" kapsamında protokol imzalandı.

Vali Sinan Güner, Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Deniz Yılmaz tarafından imzalanan protokol ile aile içi şiddet davranışlarının azaltılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapılacak.

Güner, gazetecilere, projenin şiddete karşı farkındalık kazandırmak ve davranış değiştirme konusunda failleri destekleyici olması bakımından yenilikçi olduğunu söyledi.

Programın şiddetin azaltılmasına katkı sağlayacağını kaydeden Güner, "Aile içi şiddet davranışları sergileyen kişilerin şiddetin zararlarını fark etmeleri, şiddetin sorumluluğunu almaları ve yakın ilişkilerinde sağlıklı ve saygılı ilişkiler geliştirmeleri için bu program çok önemlidir." dedi.

Prof. Dr. Çelik de şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan aile içi şiddetin evrensel bir boyutta olduğunu ve çözüm beklediğini ifade etti.

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