Bartın'da sağanak yağmur taşkınlara neden oldu
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Bartın'da sağanak yağmur taşkınlara neden oldu

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Bartın'da sağanak yağmur taşkınlara neden oldu

Bartın'da etkili olan sağanak yağışlar, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın ırmağında su seviyesini yükseltti.

Bartın'da etkili olan sağanak yağışlar, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın ırmağında su seviyesini yükseltti. Irmağın bazı noktalarında taşkınlar oluştu.

Bartın'da etkili sağanak yağmur ve yüksek kesimlerde eriyen kar sularıyla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın ırmağında su seviyesi yükseldi. Çağlayan mevkiinde piknik alanına giden yol ile aydınlatma direkleri ve ağaçlar sular altında kaldı. Sular Yalı mevkisindeki tarihi iskeleye kadar yükselirken, bazı iskelelerin su altında kaldığı görüldü.

Su seviyesinin yükselmesinin ardından Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.

Öte yandan Topalali-Afrunda köyleri arasında bağlantıyı sağlayan ve bir süre önce bakıma alınan köprü de sel tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. - BARTIN

Bartın'da sağanak yağmur taşkınlara neden oldu
Bartın'da sağanak yağmur taşkınlara neden oldu
Bartın'da sağanak yağmur taşkınlara neden oldu
Bartın'da sağanak yağmur taşkınlara neden oldu
Bartın'da sağanak yağmur taşkınlara neden oldu
Bartın'da sağanak yağmur taşkınlara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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