Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu

22.08.2019 14:58

Bartın'da etkili olan yağmur nedeniyle bazı köylerde taşkınlar yaşandı.



Bartın'da dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar nedneiyle Arıt köyü ve çevresinde de taşkınlar meydana geldi. Meteorolojinin uyarılarının ardından tayakkuzda olan AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye giderek geniş güvenlik önlemleri aldı.



İl Özel İdaresinden konuya ikişkin yapılan açıklamada, "İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Arıt Irmağının su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Alibaş ve Tabanözü köprüleri geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Her iki köprüyü kullanacak olanların Akçalı Tabanözü Epçiler Hasanlar Sipahiler Kayadibi grup yolunu kullanmaları gerekmektedir. Can ve mal güvenliği acısından günlük hayatı etkileyen bir durum bulunmamakta, bütün bölge kontrol altına alınmış olup; bundan sonraki gelişmeler yer ve zaman belirtilerek kamuoyuna duyurulacaktır" denildi. - BARTIN

Kaynak: İHA