Bartın'da sağanak yağış sele neden oldu (2)
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Bartın'da sağanak yağış sele neden oldu (2)

Bartın'da sağanak yağış sele neden oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

EV YIKILDI, 1 KİŞİ KAYIPBartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonucu, Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde bazı evlerde hasar oluştu.

EV YIKILDI, 1 KİŞİ KAYIP

Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonucu, Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde bazı evlerde hasar oluştu. Bazı evlerin yıkıldığı köyde, yıkılan bir evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,


Bartın'da sağanak yağış sele neden oldu (2)
Bartın'da sağanak yağış sele neden oldu (2)
Bartın'da sağanak yağış sele neden oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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