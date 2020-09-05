Bartın'da sağanak yağış etkili oldu, yollar dere yatağına döndü
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Bartın'da sağanak yağış etkili oldu, yollar dere yatağına döndü

Bartın'da etkili olan sağanak yağış yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Bartın'da sağanak yağış etkili oldu, yollar dere yatağına döndü
05.09.2020 02:00 | Son Güncelleme: 05.09.2020 02:04

Bartın'da etkili olan sağanak yağış yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Bartın'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonrası bazı bölgelerde rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bartın'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklı olarak etkili oldu. Metrekareye 34 kilogram yağışın düştüğü kentte bazı bölgelerde rögarlar taştı, yolllar dere yatağına döndü. Kent merkezinde ve çevre yollarında oluşan su birikintileri ise araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılara karşın sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kendilerini yağmurdan koruyacak yerler aradı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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