Sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

BARTIN (AA) - Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen Kar, taşkına yol açtı.

Kent genelinde sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesi sonucu yürüyüş yolu mevkisindeki iskelelerle Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve buradaki büfeler, su altında kaldı.

Arıt Deresi'nin taşması nedeniyle bazı bahçeleri de su bastı. Bölgede Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.