Bartın'da sağanak sele neden oldu (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın'da sağanak sele neden oldu (3)

Bartın'da sağanak sele neden oldu (3)
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

KÖPRÜ ÇÖKTÜ; 2 OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜBartın'da, saat 03.00 sıralarında, şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle Bartın- Karabük yolunun Bahçecik mevkisinde köprü çöktü.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ; 2 OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ

Bartın'da, saat 03.00 sıralarında, şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle Bartın- Karabük yolunun Bahçecik mevkisinde köprü çöktü. Bu sırada köprüden geçen 2 otomobil de Bahçecik Deresi'ne düştü. Araçlardaki 8 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Karabük'ten gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan 8 kişiyi ambulanslarla Karabük'teki hastanelere kaldırdı. Köprüden dereye düşen araçların çıkarılması için ise çalışma başlatıldı.

Bartın-Karabük yolunun Bahçecik ve Yenihan mevkilerinde meydana gelen göçükler nedeniyle de ulaşım sağlanamıyor. Bölgede yoğun yağış devam ediyor.KAYIP KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

Öte yandan Bartın'ın Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde evin çökmesi sonucu 1 kişi kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar ve AFAD ekipleri, köyde kadın için arama çalışması başlattı. Ceyüpler köyünde ise 1 kişinin sel sırasında korkuyla kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdiği öğrenildi.


Bartın'da sağanak sele neden oldu (3)
Bartın'da sağanak sele neden oldu (3)
Bartın'da sağanak sele neden oldu (3)
Bartın'da sağanak sele neden oldu (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Hakan Reçber Lionel Messi Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bartın'da sağanak sele neden oldu (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:49:00. #1.14#

title