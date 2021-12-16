Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da iki gündür etkisini sürdüren sağanağın ardından Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle 7 köye ulaşım sağlayan ana güzergah yolları kapandı.

BARTIN (AA) - Bartın'da iki gündür etkisini sürdüren sağanağın ardından Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle 7 köye ulaşım sağlayan ana güzergah yolları kapandı.

Kentte iki gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisi yükselince Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşımın sağlandığı ana güzergah yolları su altında kaldı.

Jandarma ekipleri, yol girişlerine şerit çekerek sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor. Belediye ekipleri de yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle Yalı mevkisindeki iskeleler, Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolları ve bazı büfeler de su altında kaldı.

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title