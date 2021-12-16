Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

BARTIN (AA) - Bartın'da iki gündür etkisini sürdüren sağanağın ardından Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle 7 köye ulaşım sağlayan ana güzergah yolları kapandı.

Kentte iki gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisi yükselince Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşımın sağlandığı ana güzergah yolları su altında kaldı.

Jandarma ekipleri, yol girişlerine şerit çekerek sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor. Belediye ekipleri de yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle Yalı mevkisindeki iskeleler, Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolları ve bazı büfeler de su altında kaldı.

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri

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