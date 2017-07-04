Bartın'da Rüzgarla Gelen Dalgalar Ilgi Odağı Oldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan rüzgarla oluşan dev dalgalar, turistlerin ilgi odağı oldu.



Günlerdir sıcak hava ve yüksek nemin etkili olduğu ilçede, sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklarla etkili oldu.



Yaz sezonun yoğun günlerinin yaşandığı ilçede, yağışla birlikte yerli ve yabancı turistler saatteki hızı 20 kilometreye ulaşan rüzgarla oluşan 3 metrelik dalgaları izledi.



Küçük liman mevkisinde cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle dalgaları görüntülemeye çalışan bazı vatandaşların dalgalardan ıslandığı görüldü.



Rüzgar ve dalga nedeniyle tur teknelerinin de denize açılamadığı ilçede, hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü.