Bartın'da Rüzgar
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan sert rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar, 3 metrelik dalgalar oluşturdu.
Mendireği aşan dalgalar yüzünden yük gemileri ve balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.
Vatandaşlar cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle dalgaları görüntülemeye çalıştı.
Kaynak: AA