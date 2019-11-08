Bartın'da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi
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Bartın'da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Bartın'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eserler bulundu.

08.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:10
Bartın'da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eserler bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akgöz köyündeki bir eve baskın düzenledi.

Evin bahçesi ve eklentilerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı, sumak, dilek taşı ve lahit kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.G, S.Ç. ve N.A, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, ele geçirilen tarihi eser Amasra Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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